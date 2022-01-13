شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد استعراض طيف الخيال بحفل ختام منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد عروض الظل الذى قدمته إحدى فرق "طيف الخيال"، يتناول الثقافات المختلفة للشعوب، خلال الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ، المقام في مدينة شرم الشيخ.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.



عرض طيف الخيال عرض طيف الخيال



عرض طيف الخيال



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال بختام منتدى شباب العالم



عرض طيف الخيال



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