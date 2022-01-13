2022 عام المجتمع المدني.. السيسي يطلق 8 توصيات في ختام منتدى شباب العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التوصيات خلال حفل ختام منتدى شباب العالم، وإطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بشرم الشيخ.

وأضاف السيسي، أن المنتدى شهد تبادل الأفكار والرؤى من هنا وهناك داخل أروقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناءا عليها قررت ما يلي:

- إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة والتوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة.

- تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.

- تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريبة بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم لمواجهة التغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا

- تفعيل إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتكون رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشبابا العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

- تكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات ذات الصلة بإعداد تصور يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.​