مسؤول سعودي يكشف لـ"الخليج 365": تعليق الدخول للمملكة من جديد "شائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر سعودي مطلع، حقيقة تعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير السعوديين من الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا، ويشملهم المصريين.

وقال المصدر لمصراوي، إن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق السماح بدخول الفئات المذكورة أعلاه إلى المملكة "إشاعة وغير صحيح إطلاقا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن صورة منسوبة للوزارة عن تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين بدءا من 12 يناير 2022 "إشاعة".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن الصورة المنسوبة للوزارة مفبركة وتم تعديلها والصورة الحقيقية لقرار سابق صدر بتاريخ 3 فبراير 2021.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير السعوديين من الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا، وضمت صورة 20 دولة من ضمنهم مصر.