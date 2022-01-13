شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشباب هو المستقبل والأمل والحلم.. والاختلاف قيمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفتاة "سالى"، خلال ظهورها على مسرح حفل مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، بالحفل الختامى لمنتدى شباب العالم، بعدما قالت إنها حصلت على الثقة الكاملة وأصبحت قادرة على مواجهة المجتمع، قائلاً:" لازم أخد المقابل"، مضيفاً: "أيوة مش بنخاف ولا نقلق أبدأ .. أنا سعيد بكلامك وكلامك والمعنى الذى تم تقديمه للناس أننا مختلفين وأن الاختلاف قيمة كبيرة ..سعيد بكم وبما قدمتموه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال إطلاق مشروع النصب التذكارى لإحياء الإنسانية والحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، أن الشباب هو المستقبل والأمل والحلم، متمنياً لهم التوفيق، ومستقبل واعد، مضيفاً:" ربنا يديكم الصحة ويوفقكم ..بكرة قدامكم".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.