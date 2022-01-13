شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة استحقاق جديدة للدولة المصرية من منتدى شباب العالم.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها شهادة استحقاق جديدة للدولة المصرية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. 5 رسائل تعكس قدرة الجمهورية الجديدة.. رسائل تعكس قدرة الجمهورية الجديدة.. بالوعى تنهض الأمم.. مصر فاعلة فى المعادلة الدولية.. لا مجال لتضييع الوقت.. الفن لإحياء الإنسانية. اقرأ فى العدد أيضا.. - شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية - شباب العالم يدونون أمنياتهم باللغة العربية - الرئيس السيسى يكشف الجراح الغائرة فى كارثة الفقر

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- دينا عبد العليم تكتب: دعوة لتحويل منتدى شباب العالم عيدا قوميا فى مصر ويوما للشباب على مستوى العالم - دينا عبد العليم تكتب: دعوة لتحويل منتدى شباب العالم عيدا قوميا فى مصر ويوما للشباب على مستوى العالم

