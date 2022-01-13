السياحة: إغلاق 12 منشأة سياحية إداريًا لمخالفتها ضوابط التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بإيفاد عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت السياحية "مطاعم وكافيتريات" بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في ضوء الدور الرقابي للوزارة وحرصها على المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بالاجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الغذاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور على 120 منشأة سياحية منها 95 منشأة سياحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، و25 منشأة سياحية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إجراء المعاينات الخاصة بعدد 23 مطعماً وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد 12 منشأة سياحية لمخالفتها لضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة وذلك لحين تلافيها لأسباب الغلق التي رصدتها اللجان خلال عملية المرور، حيث تبين قيام هذه المنشآت بممارسة النشاط السياحي بتراخيص منتهية، ورصد تدني مستوى الاشتراطات الصحية ببعضها وعدم اتباعها للاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر بمخالفة قرارات الوزارة الصادرة بشأنها بالفتح دون التشغيل لحين تلافي الملاحظات التي رصدتها اللجان في وقت سابق.

كما رصدت هذه اللجان 5 منشآت سياحية مخالفة لقرارات الغلق الإداري الصادرة بشأنها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وإعادة إغلاقها.

وأشار على حسن مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية إلى أن هذه اللجان قامت أيضا خلال عملية المرور بتوجيه إخطار بالملاحظات لعدد 49 منشأة سياحية وتوجيه إنذار بالملاحظات لعدد 43 منشأة سياحية أخرى وقد تم منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي هذه الملاحظات وسوف يتم متابعتهم والمرور عليهم لاحقا للتأكد من تلافيهم لهذه الملاحظات.

كما تم رصد 9 منشآت سياحية مغلقة ولا تزاول النشاط ولا تستقبل الرواد وجاري بحث موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، بالإضافة إلى رصد منشأة سياحية ملتزمة بقرار الغلق الإداري الصادر بشأنها، ورصد منشأة سياحية واحدة تقوم بأعمال تجديدات.

وفيما يتعلق بالمشروعات السياحية الجديدة التي ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة، أوضح مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية أن اللجان قامت بمعاينة 23 مطعماً وكافيتريا سياحية جديدة بمحافظة الإسكندرية، وقد تم الموافقة على تشغيل 22 منها ورفض واحد لعدم جاهزيته للتشغيل من الناحية السياحية.