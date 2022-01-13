"لو الناس مش عايزاني أمشي".. 20 رسالة للسيسي في ختام منتدى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الرسائل المهمة خلال لقائه بالمراسلين الأجانب، على هامش فعاليات اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ.

ويرصد "الخليج 365" رسائل السيسي على النحو التالي:

1- "الشعب استأمنا وأدونا الفرصة للتحول للأفضل دون ضغوط".

2- "زيادة الرقعة الزراعية بـ3 ملايين فدان قريبًا".

3- "أشعر بتفاؤل كبير في ملف المناخ".

4- "نتحرك بشكل إيجابي لتوفير فرص العمل للشباب".

5- "مصر ملتزمة بالاتفاق القانوني بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط".

6- "المواطن المصري مش بيتفسح عشان مش لاقي".

7- "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا.. مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع".

7- "مصر مستعدة لمناقشة جميع البيانات أو ما يسمى بقوائم الاختفاء القسري التي تطلقها منظمات المجمتع المدني".

8- "مصر بحاجة إلى تريليون دولار كحجم للإنفاق العام للبلد".

9- "البعض استاء من غياب التغطية الإعلامية لإنجازات الدولة".

10- "هنفضل نشتغل لما نخليها بلد بجد، ومش هتبقى بلد بجد إلا بينا كلنا بثقتنا في نفسنا وثقتنا في ربنا".

11- "أدوات بناء العقل ما بتتغيرش، فالأول البيت، وثانيا المدرسة أو المعهد، والثالث هو المسجد أو الكنيسة".

12- "الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يدمر ويبني، ودي حاجة ربنا حب بها الإنسان وكرمه عن باقي المخلوقات".

13- "مصر تواجه تحديات كبيرة نتيجة الزيادة السكانية التي تشهدها كل عام".

14- "نحتاج إلى توفير مليون وظيفة كل سنة".

15- "أؤمن بحرية التعبير والرأي".

16- "لو الناس مش عايزاني أمشي، ومستعد أعمل انتخابات كل سنة".

17- "مفيش اتفاق بين الإنسان وربه بسبب الرزق".

18- "ندي فرصة لنفسنا.. ومحدش يتصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة".

19- "10 سنوات فترة قليلة للحكم على تجربة التغيير وده مش معناه تكريس للفساد والديكتاتورية والتجاوز".

20- "مستعدون للتعاون مع إثيوبيا فيما يخص مياه نهر النيل من أجل الرخاء لنا جميعًا".