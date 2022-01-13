بـ43 مليون جنيه.. إحباط تهريب شحنة كبتاجون مخدرة داخل أثاث منزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية، بالتعاون مع إدراة البحث الجنائي بقرية البضائع وفرع مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، محاولة لتهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة، داخل شحنة أثاث منزلي قادمة من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك DHL، اشتبه وائل شعبان مأمور الحركة في مشمول 2 بوليصة، بـ36 طردًا لكل بوليصة والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن أثاث منزلي من خشب متنوع الأحجام والأشكال وارد من السعودية، بوزن 950 كيلو قائم لكل بوليصة، وتم تمرير الطرود على جهاز الفحص بالآشعة تبين وجود أجسام يشتبه أن تكون أقراصًا مخدرة.

وبالعرض على الدكتورة فريدة سليم مدير جمرك DHL، قررت تشكيل لجنة لمعاينة المشمول من عمر محمد السيد رئيس قسم التعريفة وتامر أحمد مأمور الحركة وإيهاب خليفة مدير إدراة الحركة، وتبين وجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة بحرفية شديدة داخل الحليات والقوائم الخشبية والتجاويف الفارغة بالمشمول بوزن إجمالي 129 كيلو و860 جرامًا من أقراص مخدر الكبتاجون، وتبلغ قيمة المضبوطات حوالي 43 مليون و178 ألف جنيه.

وقررت هالة محمود عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية للجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.