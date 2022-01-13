السيسي للشباب: "مفيش اتفاق بين الإنسان وربه بسبب الرزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تعمل في برامج الاتصالات، ويتم تهيئة خريجي كليات الحاسبات والمعلومات ومن يمتلكون مهارات الاتصالات والحواسب بشكل عام لمتطلبات سوق العمل.

وقال السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "يتم العمل من خلال وزارة الاتصالات بتكلفة مالية كبيرة ويتم تجميع الشباب والشابات طبقًا لقدرتهم الحقيقة وخبراتهم".

وأشار الرئيس، إلى أن مصر تعمل بشكل كبير في 3 قطاعات أساسية هي: "الصناعات كثيفة التكنولوجيا، والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات"، مؤكدًا بذل جهد كبير فيهم وتحقيق تقدم أكبر، وعلى الشباب بذل جهد أكبر أيضًا.

وتابع: "في دول تعمل في الاتصالات بالملايين وبتعمل أرقام هائلة.. لكن القضية مش بقت متعلمين وخريجين فقط.. لكن يجب أن نجري على المهارات ومتيأسش طالما أن الإنسان مصر على موقفه فالباب هيتفتح لأن مفيش اتفاق بين الإنسان وربه بسبب الرزق".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك فرصة ومصر تعمل على تعزيزها ومجالات العمل هيكون فيها فرصة.