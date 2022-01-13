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الصحة توجه نصيحة هامة للحاصلين على لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة .

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح لا يحمى بشكل كامل من الإصابة بكورونا وتابعت:  التزامك بالإجراءات الاحترازية قبل وبعد تلقى لقاح فيروس كورونا يقلل من نسبة إصابتك بالعدوى.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على تلقى اللقاح والجرعة التنشيطية الخاصة به، ونصحت بالحرص على ارتداء الكمامة وغسل اليدين المستمر والتباعد الاجتماعى عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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