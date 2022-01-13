شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الصحة تحذر: المضادات الحيوية لا تعالج حالات البرد والأنفلونزا وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصحة تحذر: المضادات الحيوية لا تعالج حالات البرد والأنفلونزا والكورونا الصحة تطلق قافلتين طبيتين اليوم وغدا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات التعليم العالى: 2.7 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل تمتد للقاهرة حتى السبت المقبل التعليم توجه المدارس بتحفيز الطلاب للاطلاع على المشروعات القومية للدولة الهجرة: "المصرى الألمانى للتوظيف" أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة مراكب النجاة

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