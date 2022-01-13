شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائرى بالبحر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة البدء في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق طريق البحر الأعظم بحي جنوب بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

وأكدت المحافظة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعه الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة 21 يوما تبدأ من الساعة الـ 6 صباح الجمعة الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى صباح الخميس الموافق ٢٠٢٢/١/١٣ على مدار ٢٤ ساعة.