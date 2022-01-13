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غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.

 

 

- تعود الواقعة لسبتمبر الماضى بعد اختفاء المهندس فى ظروف غامضة والعثور على جثته طافية على سطح مياه النيل

 

- زوجة المهندس أحمد عاطف وجهت رسالة للقاتل: كنت سيبه يشوف ابنه الجديد بقى عندى ابن ما شافش أبوه والتانى كل ما الباب يخبط يقول بابا جه

 

- والدة مهندس الدقهلية: غدر بصديق عمره وقهرنى وإن شاء الله ابنى فى الجنة وأحتسبه عند ربنا

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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