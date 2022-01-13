شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للصحفيين الأجانب: "مافيش حد له الكلمة العليا فى أى موضوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الصحفيين فى منتدى شباب العالم، مؤكدا أن المنتدى أصبح منصة مهمة فى النقاش وتناول الموضوعات التي تمس العالم كله، مضيفا: "فرصة نتكلم مع بعض ونشوف الآراء المختلفة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم: "مافيش حد له الكلمة العليا لأى موضوع، إذا كان عندنا رقى فكرى حقيقي محدش يتصور إنه يكون رؤية للعالم علشان يمشى عليها ، ده منهج الجماعات المتطرفة فى المنطقة".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.