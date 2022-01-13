شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هناك حالة رضا نسبى للمواطن من دور الدولة والإنجازات المحققة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن هناك حالة رضا نسبى للمواطن المصرى من الدور الذى تحاول أن تقوم به الدولة، وذلك حسب قدرتها.

وأضاف الرئيس السيسى خلال جلسته مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة،: أن الدولة تريد فعل المزيد من الإنجازات، وخاصة في تطوير النظام الصحى.

وتابع الرئيس السيسى: "لو أنت ماشى في قريتك وأنا بعمل شغل في قريتك هتشوفه".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.