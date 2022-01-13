شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تبذل جهدا مع الشركاء بشأن التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تبذل جهدا مع الشركاء والمنظمين مع المؤتمر فى جلاسكو بشأن التغيرات المناخية، للوصول لأهداف يمكن من خلالها الوصول إلى توافق بشأن ملف التغيرات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال جلسته مع ممثلى الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أن هناك تفاؤلا كبيرا حول المؤتمرات وغيرها ويتم التحرك بشكل كبير فى موضوع المناخ.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الأحداث التى تحدث فى المناخ فى كل دول العالم ستجعل العالم يتكاتف لمواجهة ملف المناخ، متابعا: سأعطى فرصة لوزيرة البيئة للرد على هذا الملف وتفنيده.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.