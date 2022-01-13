شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الدولى يبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن التمسك باتفاق قانونى فى سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإعلام الدولي متابعته الواسعة لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يختتم أعماله اليوم الخميس، وسط اهتمام بالغ بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمراسلين الأجانب، وحواره المفتوح معهم، وتصريحاته خلال الجلسات المختلفة التي شارك فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية المنتدى لإعلائه قيمة الحوار بين شباب العالم قبل وصولهم إلى مواقع صنع القرار في بلدانهم مستقبلاً.

وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً حول تناول الإعلام الدولي لفعاليات المنتدى، وجاء فيه أن الإعلام العربي والأوروبي ركز على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، وأن الحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، في السودان وليبيا، واهتمام الدولة المصرية بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة.

فيما أبرز الإعلام الأمريكي تأكيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر جميع أطراف الحكومة الانتقالية في السودان، ومناشدة المانحين بدعم منظمة "الأنروا"، في حين اهتم الإعلام الأفريقي بأهمية منتدى شباب العالم كونه منح دول أفريقية منها الكونغو لدعوة المجتمع الدولي للاستثمار في تعزيز قدرات الشباب.

بينما حرص الإعلام الأسيوي على إبراز تأكيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية، وحرص بلاده على دعم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.