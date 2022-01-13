شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: البيت ووسائل الإعلام والمدرسة جزء من أدوات الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى،"إن ما نحن فيه فى العالم كله وليس هنا فقط.. ستجد العقل الجمعى الإنسانى عمال يمتص ويتفاعل مع هذه الحال ويعيش ولا تضيع أدوات بناء الوعى فى المجتمع حيث لا تتغير.

وأضاف الرئيس السيسى خلال جلسته مع ممثلى الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة أن البيت جزء من أدوات الوعى للنشء الصغير، وسائل الإعلام جزء من هذه الأدوات سواء كانت رسمية أو غيره، وكلامكم مع بعضكم فى مواقع التواصل جزء من وسائل التواصل.

وتابع الرئيس السيسى: المدرسة وكذلك المسجد أو الكنيسة جزء من أدوات الوعى، فكل هذا يشكل بناء الوعى، وقد تيزيد عنصر ويكون أكثر تأثيرا على عنصر آخر.