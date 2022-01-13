شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسين: 9 مرشحين على مقعد النقيب العام أول أيام فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين، برئاسة هانى محمد محمود، إن اللجنى تلقت خلال أول أيام فتح باب الترشح أمس الأربعاء، 9 طلبات للترشح على مقعد النقيب العام للمهندسين، هم: المهندس هانى ضاحى، المهندس أحمد عثمان، المهندس عبد الله عبد المنعم سالم، المهندس حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، المهندس فيصل محمود عوض حسنين، المهندس أيمن فتحي حسين بطيشه، المهندس طارق محمد عزت النبراوي، المهندس عزت عرفه حسن جمعه ، والمهندس سيد محمد شحاته أحمد.

وأكد المهندس أحمد السيد عضو اللجنة العليا للانتخابات، في بيان، أنه قد تم التجهيز والاستعداد جيدا للعملية الإلكترونية للترشح بالنقابة العامة وبكل النقابات الفرعية للمهندسين خلال الفترة الماضية، حيث تم تدريب الجهاز الفني والإداري المسئولين عن إجراءات عملية الترشح علي أعلي مستوي، مضيفا أن هذه المجهودات والتى أثمرت نتائجها عن نجاح اليوم الأول لميكنة ترشح السادة المهندسين بشكل يليق بنقابة المهندسين المصرية.

كما أكد السيد، أن أعمال لجنة تلقي طلبات المهندسين المرشحين، تبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 6 مساء، ولمدة أسبوعين وتستمر عملية استلام ملفات الترشح أيضا خلال يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

أشار السيد إلى أن اليوم الأول قد شهد إقبالا ملحوظا مما يؤكد رقي وتنافسية انتخابات النقابة لعام 2022، حيث أكد أن إجمالي المرشحين لليوم الأول كان عدد 590 مهندس ومهندسة علي كافة المراكز النقابية، حيث ترشح علي منصب نقيب المهندسين عدد 9 مهندسين، وفيما يخص عضو مجلس شعبة فوق وتحت السن، فقد ترشح عدد 189 مهندس ومهندسة لكافة الشعب الهندسية السبعة، أما بالنسبة لعضو مجلس نقابة فرعية 288 مهندس، كما ترشح علي منصب رئيس نقابة فرعية عدد 56 مهندس بكافة النقابات الفرعية، و أخيرا أكد أن الأعضاء المكملين للجمعية العمومية للنقابة كان إجمالي ما ترشح علي هذا المركز عدد 48 مهندس ومهندسة و في كافة التخصصات الهندسية .