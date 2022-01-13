مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة السادات ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف والصحي، مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة السادات، يرافقهما المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، والدكتور أحمد سعد، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان لشئون المرافق، ومسئولو المرافق وجهاز المدينة.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة باستعراض منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة السادات من خلال عرض تقديمي قدمه رئيس الجهاز، ثم المرور على منظومة محطات معالجة الصرف الصحي بالمدينة.

وشملت زيارة مسئولي الوزارة تفقد محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/يوم، والتي يتم استخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة فيها لزراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن المحطة تعمل بنظام التهوية المطولة بتكلفة استثمارية 223 مليون جنيه وتخدم ري الغابات الشجرية بمساحة 3000 فدان بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة ثلاثيا في ري المسطحات الخضراء لعدد 36 منطقة سكنية.

كما تم المرور على محطة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي التي بلغ متوسط نسبة الإنجاز بها 70% وتعمل بطاقة إنتاجية 25 ألف م3/يوم بقيمة استثمارات بلغت 64.8 مليون جنيه، حيث تقوم المحطة برفع ناتج الصرف الصناعي للمصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة من أجل معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة، كما تفقد الوفد أعمال تطوير مركز خدمة العملاء بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة.

وفي نهاية الجولة أثنى الوفد على أعمال تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي التي يقوم بها جهاز تنمية مدينة السادات لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي تلبية لاحتياجات المدينة وما تشهده من تطور كبير في مختلف الجوانب الصناعية والسكنية والخدمية.​