وزير النقل: المركز الطبي لسكك حديد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، المؤتمر العلمي الثاني لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير النقل، في كلمته اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الطبي الثاني لأطباء سكك حديد مصر: ومن هذه الاحتفالية نود أن نرسل أسمى آيات الشكر والتقدير والإعزاز لكافة الأطقم الطبية المصرية الذين كانوا ولا زالوا خط الدفاع الأول فى مواجهة جائحة كورونا.

وتابع كامل الوزير:"نرى أمام أعيننا ثمار مجهوداتنا بالمركز الطبي لسكك حديد مصر وهو يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقا للمعايير الطبية الدولية".

وأشار إلى أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة ليجسد مدى ما وصل إليه التقدم بكافة أقسامها، حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كافة الأقسام الموجودة فضلاً عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج.

واستطرد: ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبوزعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها لهو مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات في وقت قياسي، هذا بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة أبوراضي لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو، ولأهلنا بصعيد مصر فقد تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كافة الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم.

وتابع الوزير: النقاط الثلاثة الأخيرة جاءت من نتائج الزيارات المختلفة بقطاعات السكك الحديدية حيث تخدم مستشفى أبو زعبل كافة العاملين بالسكك الحديدية و مواطني المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين في ورش كوم أبو راضي ببني سويف والمنطقة الجنوبية لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق، مشيرا إلى أن كافة العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر في ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية وفي ظل تسابق الجميع على أداء مهام وظيفته بكل انضباط.