الحرية المصري: مشاركة السيسي في منتدى شباب العالم يعطيه زخما كبيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شارك الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، في فعاليات منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة شباب من 165 دولة، فضلا عن رؤساء ومسئولي حكومات عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وقال الدكتور ممدوح محمود، في بيان، الخميس، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات المنتدى ومشاركته في الجلسات الحوارية يعطي زخمًا كبيرًا وأهمية للقضايا المحلية والإقليمية والدولية التي يتم مناقشتها، ويعتبر تأكيدا على دعم الرئيس للشباب ومنحهم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل، في طرح تبادل الآراء مع كبار المسئولين في مصر والعالم، لوضع حلول للتحديات التي تهدد كوكب الأرض.

وأضاف أن جلسات المنتدى كانت ثرية بالنقاشات لعدد من القضايا الحيوية التي تحظى بالاهتمام الدولي الكبير، ومن أبرزها: التحديات التي تهدد البشرية بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، والتجارب التنموية لمواجهة الفقر، والقضايا المتعلقة بالنزاعات الداخلية والإقليمية وإعادة الإعمار، وأمن المعلومات وتداعيات جائحة كورونا.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصري بالتنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم والذي أصبح أكبر منصة للشباب في العالم، مؤكدًا على أن الإجراءات التأمينية على أعلى مستوى، ما يؤكد على أن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات والمنتديات الكبرى رغم تحديات جائحة كورونا حيث تعقد النسخة الرابعة للمنتدى في ظل ظروف عالمية بالغة القسوة وانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إغلاق الكثير من دول العالم.