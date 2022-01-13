أمطار على القاهرة مساء.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الـ 48 ساعة المقبلة، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة ليلا، فيسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة 14 يناير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 - 50%) تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة مساءً بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت 15 يناير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة​