وزير الأوقاف يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي بسبب أحد الأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم الشيخ محمد السيد أبوهاشم، إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وأحد شباب أئمة الأوقاف المتميزين وخريج الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، على أن الرئيس السيسي خير داعم للشباب وللخطاب الوسطي وللفكر الوسطي المستنير.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد السيد أبوهاشم أحد أئمة الأوقاف الذين صدر لهم قرار وزاري بالإيفاد للخارج خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ لإحياء أيام وليالي شهر رمضان بدولة ألمانيا.