"شحنة الملايين".. الداخلية تُحبط تهريب 650 ألف قرص كبتاجون المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط تهريب قرابة 650 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وتقدر قيمتها المالية بحوالى 23 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات ضبطت شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر وزنت "129,860" كيلو جرام بإجمالي 649,200 ألف قرص بقرية البضائع مخبأة داخل حاوية مشمولها "قطع أثاث خشبية" بعدد من الطرود المصدرة إلى إحدى الدول بمعرفة إحدى شركات الشحن والمشحونة إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة.

وبتطوير المناقاشات وتحليل المعلومات أسفرت الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وعقب تقنين الإجراءات عن ضبط كلٍ من (صاحبة الشركة المشار إليها – زوجها "شريك بذات الشركة"– موظف بشركة شحن والقائمة على شحن تلك الطرود إلى الشركة المشار إليها).

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد المُصدر لتلك الحاوية وتم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي وهاتفان محمول؛ وبمواجهته أقر بأنه قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإرسال تلك الشحنات إلى الدولة المشار إليها عبر شركة الشحن المنوه عنها.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23,000,000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريبا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.