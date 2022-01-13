السجن 15 عامًا لمتهم بالاتجار في الهيروين بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المتهم "ع. م" بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدائرة قسم حلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات للرائد أحمد عاشور، الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من أحد مصادره السرية تفيد بتردد "ع.م.ع" على دائرة قسم حلوان لترويج مخدر الحشيش على المتعاطين.

وأذنت النيابة بعد ورود التحريات بضبط وتفتيش شخص المُتحرى عنه لضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة حال تردده على دائرة القسم، وأثناء مرور ضابط المباحث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، اتصل به المصدر السري وأخبره بتواجد المتهم ومزاولته لنشاطه الإجرامي.

وعلى الفور، توجه والقوة المرافقة لمكان قريب من مكان تواجده، وبعد ركن سيارته شاهد المتهم يتحرك بدراجته النارية فتوجه والقوة المرافقة إليه، فحاول الهرب وصدم أمين الشرطة وبمطاردته تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وسلاح.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته لتلك المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات بيعه.