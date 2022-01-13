ضبط شخص بحوزته أسلحة ومخدرات بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخص بدمياط بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المُرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بالاتجار فـى المواد المخدر والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن دمياط تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط، وبحوزته 3 فرد خرطوش، طبنجة معدلة، عدد من الطلقات النارية، 120 قرص مخدر، هاتف محمول، مبلغ مالي).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.