حريق أسطوانة غاز داخل مخبز سياحي بسوق الجملة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق شب داخل مخبز بسوق الجملة في مدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل سوق الجملة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء موجها بسرعة محاصرة النيران.

تبين نشوب الحريق بأسطوانة بوتاجاز داخل مخبز سياحي، وتمكنت رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق سريعا ومنع امتداده إلى المحال المجاورة. وجرى تنفيذ عملية التبريد دون وقوع إصابات.