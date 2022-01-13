شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنعى ضحايا حادث معدية المنوفية وتقدم تعويضات لائقة لأسر الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء ومتطوعو مبادرة حياة كريمة، على تقديم العزاء والدعم لأهالى قرية طليا بمركز أشمون بالمنوفية، فى ضحايا حادث غرق المعدية الذى بلغ 8 أفراد، مؤكدين أنهم قاموا بصرف تعويضات لائقة لأسر الضحايا.

وقالة مؤسسة حياة كريمة "تتقدم مؤسسة حياة كريمة بكافة أعضائها ومتطوعيها بخالص العزاء لأهالى قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية إثر مصرع 8 أفراد فى حادث غرق سيارة نصف نقل كانت تقلهم عبر معدية نيلية".

وقد قامت مؤسسة حياة كريمة على الفور من خلال المنسقين الميدانيين بتقديم واجب العزاء وسبل الدعم لأسر ضحايا الحادث الأليم.

وتؤكد مؤسسة حياة كريمة على تقديمها تعويضات لائقة لأسر ضحايا الحادث، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.



حياة كريمة

كما قدم المهندس محمد ربيع منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، التعازي لأسر ضحايا معدية عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كما سلم مساعدات مالية، بقيمة عشرين ألف جنيه لأهالي الضحايا الثمانيه داعي الله لهم بالصبر والسلوان.

واستمع منسق حياة كريمة، وفريقه لمطالب أهالى عزبة التفتيش، والتى كان اولها إنشاء كوبرى يربط بين محافظتى المنوفية والجيزة، كما تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص تعازيها لأسر ضحايا حادث معدية منشأة القناطر، وذلك أثناء زيارة وفد من المؤسسة، لأهالي الضحايا مساء اليوم، وقدمت المؤسسة مساعدات مالية وعينية بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، مع تقديم الدعم المعنوي للأهالي بعد الفاجعة التى راح ضحيتها 8 أطفال وشباب.