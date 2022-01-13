شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: المركز الطبى لسكك حديد مصر يقدم خدمات طبية وفقا للمعايير العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة النقل إن المركز الطبى لسكك حديد مصر يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقاً للمعايير الطبية الدولية، مؤكدة أن التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكل أقسامها حيث تم فتح عدد من الأقسام الجديدة وتطوير كل الأقسام الموجودة فضلاً عن تطوير المعامل وإمدادها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وإدخال خدمات جديدة بالعيادات وإنشاء عدد من فروع الصيدليات لتوفير وصرف العلاج.

وأضافت وزارة النقل أن ما تحقق من إعادة تشغيل مستشفى أبو زعبل وتخصيصها لحالات العزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد وتجهيزها مثال آخر جديد على تطور الخدمات الطبية وسرعة التعامل مع الأزمات فى وقت قياسى، وذلك بالإضافة إلى إنشاء صيدلية جديدة بأبو راضى لخدمة العاملين بالورشة من أبناء السكة الحديد وعمل عيادات تخصصية بمحطات المترو.

وأكدت وزارة النقل أنه تم تطوير المنطقة الجنوبية بالكامل وإدخال كل الخدمات الطبية بها وإنشاء صيدليات لخدمتهم من أجل خدمة العاملين بالصعيد.

وأوضحت وزارة النقل مستشفى أبو زعبل تخدم العاملين بالسكك الحديدية ومواطني المنطقة وسيستمر التطوير لتقديم خدمات متميزة وكذلك تم تطوير الخدمات الطبية للعاملين في ورش كوم ابو راضى ببني سويف والمنطقة الجنوبية لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للعاملين وللمواطنين بهذه المناطق.

وأشارت وزارة النقل إلى أن كل العاملين بوزارة النقل يتلقون الرعاية الطبية عن طريق المركز الطبي لسكك حديد مصر، في ظل وجود أطقم طبية على أعلى مستوى، وفي ظل الحوكمة والانضباط في تقديم الخدمات الطبية وفي ظل تسابق الجميع على أداء مهام وظيفته بكل انضباط.