بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لدولة تنزانيا الاتحادية

أقلعت طائراتا نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنيين بتنزانيا.

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية فى مختلف الظروف، أرسلت القوات المسلحة المصرية مساعدات لدولة تنزانيا الاتحادية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012