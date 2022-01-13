شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يشهد حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت فعاليات حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي استمرت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، ومن المقرر أن يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهادة الاعتماد من ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية "ACCET"، وبحضور الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يسلم الرئيس السيسى شهادات تخرج لعدد من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بمُوجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.