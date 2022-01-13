شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صرف 120 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث معدية أشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 120 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة لأسرة كل متوفى بحادث معدية المناشى والذى وقع مساء الاثنين الماضى بإجمالى 8 حالات وفاة كمساعدة مالية عاجلة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لتلك الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع أسر الضحايا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وقدم محافظ المنوفية خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الحادث تابع بنفسه الموقف أولاً بأول مع كافة الجهات المعنية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين للإطمئنان على جميع حالاتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء.

جدير بالذكر أنه قد وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة والتى كانت فى إتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يعرب عن سعادته بعودة منتدى شباب العالم بعد توقفه بسبب جائحة كورونا

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.

جاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ.

ووفقًا لبيان صادر عن منتدي شباب العالم؛ فإن الرئيس السيسى، حرص على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

وأكد الرئيس السيسى، على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية مهمة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التي مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع.

وخلال اللقاء، تطرق الرئيس إلى العديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، والأمن المائي، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان. وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعي، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الديني.

أدار اللقاء الخبيرة الإعلامية نهى النحاس وفريقها من شركة 30N للاستشارات الإعلامية الدولية.

السيدة انتصار السيسى: أحيى نماذج الشباب الملهمة.. رأيت فى أفكارهم مستقبل مصر

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بتفقد معرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.

وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، إن ما شاهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير "حياة كريمة".

وتابعت: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص.. بينهم 3 مواليد إسرائيل

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من إسلام طارق سيد إبراهيم من مواليد إسرائيل من مواليد 1997، ونبيل حسن عبد المطلب غنيم من مواليد القاهرة من مواليد 1965، وزهرة طارق سيد إسماعيل من مواليد إسرائيل من مواليد 1998.

كما وافق رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية عن كل من سمير السيد سمير صالح من مواليد إسرائيل عام 2000، ونحمده محمد عواد دياب من مواليد القاهرة من مواليد 1960.

وإسقاط الحنسية عن محمد أسامة رشاد السيد من مواليد 1991، وأمانى أسامة رشاد السيد من مواليد 1988 ، ومحمد على محمد الجناينى من مواليد 2000.

النقل: القيادة السياسية وجهت بسرعة إنشاء محور جديد على النيل بمنطقة القطا

شكلت وزارة النقل لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة قيام وزارة النقل بالبدء في إنشاء محور في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة والتي شهدت يوم الاثنين الماضى سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية، في نهر النيل فرع رشيد، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث وبمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء شكلت الوزارة لجنة من عدد من المهندسين المتخصصين من هيئتي الطرق والكباري والنقل النهري ومحافظتي الجيزة والمنوفية لاستطلاع موقع المحور الجديد والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة المصرية لإنشاء عدد 65 محور على النيل من رشيد حتى أسوان جاري العمل في عدد 16محور منها بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والربط بين الطرق الرئيسة شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات السكنية ومناطق التنمية العمرانية المختلفة.

وأضافت الوزارة إلى أنه يجرى إنشاء حاليا محور ابو غالب الجاري تنفيذه حاليا في موقع حادث معدية قريه الدمشلي الذي وقع في اغسطس 2020 ليصل إجمالي عدد المحاور في المسافة من القناطر الخيريه وحتى كوبري الخطاطبه على الطريق الدائري الاقليمي بطول 42 كم إلى عدد 4 محاور على النيل بفاصل حوالى من 10 الى 12 كيلو متر بين كل محور وآخر.