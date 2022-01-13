شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل تمتد للقاهرة حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث توقع المركز أنه قد تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار وجاء النماذج كالآتى:

يوم الخميس 13 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة تصل إلى 10 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومناطق البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

يوم الجمعة 14 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم وقد تصل إلى بعض مناطق من محافظات الوجه البحرى.

يوم السبت 15 يناير

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 5 مم.











