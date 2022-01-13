ضبط 1000 لتر وقود مُدعم داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، كمية من المواد البترولية المدعمة، داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية؛ لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري حيث يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل المخزن المشار إليه دون الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المختصة.. بقصد بيعها بأزيد من السعر مستخدمًا طلمبة ومسدس.. وضبط كمية قدرها 1000 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار- بنزين" داخل تنكات حديدية مجهولة المصدر ودون فواتير أو مستندات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.