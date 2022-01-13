ضبط ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" بمحافظة بني سويف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ببني سويف؛ بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والألعاب النارية وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن بني سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (4 طبنجة مُعدلة مختلفة الأنواع – قطع غيار أسلحة نارية – أدوت تصنيع وإصلاح وتعديل الأسلحة النارية – 33 طبنجة صوت – 2 رشاش صوت – 3 بندقية ضغط هواء – 3350 طلقة صوت – عدد 1117 قطعة ألعاب نارية – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص، والهاتف للاتصال بعملائه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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