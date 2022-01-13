أمن الغربية تنظم زيارة لعدد من طلاب المدارس لبعض الجهات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نظمت مديرية أمن الغربية زيارة لعدد من الطلاب لبعض الجهات الشرطية؛ حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم

وكانت تلك الجهات الشرطية هي إدارة مرور الغربية، إدارة نجدة الغربية، إدارة الحماية المدنية بالغربية.. ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.