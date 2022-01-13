تجديد حبس المتهمين في حادث "معدية القناطر" 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس المتهمين في حادث "معدية منشاة القناطر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب خطأً في قتل 7 أشخاص وتعريض حياة آخرين للخطر، وإدارة المعدية دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن ضحايا الحادث: هم سعيد سعد سعيد الطناني، ومجدي صبري سالم، زياد أحمد حسن، هاجر عبد الصمد، شروق ياسر محمد، دعاء نبيل عبد الرسول، زينب عبد المؤمن عبد العزيز، ندى أحمد حسن جاد.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالجيزة عمليات البحث عن "شروق" آخر ضحايا معدية منشأة القناطر حيث تدخل عمليات البحث يومها الرابع دون العثور على جثة الفتاة بعد انتشال جثامين 7 آخرين.

كانت النيابة العامة تلقت مساء الإثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

وألقي القبض على قائد السيارة ومالك المعبر وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص.