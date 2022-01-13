شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جنيف للسياسات الأمنية عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: قادة بالفطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت مديرة مركز جنيف للسياسات الأمنية، على النهج المثمر للأكاديمية الوطنية للتدريب فيما يتعلق بالجائحة، كاشفة عن أن المركز وقع مذكرة تفاهم منذ عامين مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، معلقة: " هناك قادة بالفطرة سينتجون عن هذا البرنامج".

وأضافت مسؤولة مركز جنيف للسياسات الأمنية، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي: لقد عملنا مع 155 متدربا وجدناهم متحمسون، وأظهروا خبرة ومعرفة بالموضوعات المتعلقة، وكانت إسهاماتهم مفيدة وأظهروا مهارات قيادة ممتازة، مشيرة إلى أن منتدي شباب العالم يحتفى برحلة تعلم وأصبحت جزءا لا يتجزأ من برنامج الأكاديمية.

وتابعت: "نرى أن المشكلات التى تواجهنا مترابطة ويجب التعامل معها بترابط أيضا، فضلا عن ضرورة مراعاة التعامل مع القضايا الناشئة بشكل متكامل فهناك موضوعات كثيرة تم تناولها مثل الأمن الدولى والسيبراني والتعاون العابر للحدود وإدارة الأزمات والتركيز على القيادة والتفكير الاستراتيجي".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.