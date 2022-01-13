شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن رحلة بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن رحلة بناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.