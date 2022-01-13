شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الإسكندرية أول أيام نوة الفيضة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة فى الساعات الأولى من الصباح، فى أولى أيام نوة الفيضة الكبرى، والتى تستمر لمدة أسبوع.

كانت قد اعلنت شركة الصرف الصحى عن رفع حالة الطوارىء حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الخميس أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساءا لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة.

واعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وأكد نافع علي الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد و إنتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح اليوم الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وشدد علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.