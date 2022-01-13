"الأعلى للأمناء والآباء": توعية الرأى العام بقيمة مناهج الصفوف الأولى الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - ترأس عبد الرؤوف علام، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بتشكيله الجديد، وذلك بحضور هيئة المكتب والتى ضمت، الدكتور طارق عمارة نائب الرئيس والدكتورة إيمان محمد حسن المدير التنفيذى و عبد الرحمن صالح المراقب المالى والدكتور عمرو الدسوقى أمين المجلس.



وقدمت الدكتورة إيمان حسن التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء على ثقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعرضت التشكيل الجديد للمجلس، فيما أكد الدكتور طارق عمارة على ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء والتركيز على الاهتمام باللجان الخاصة بدعم العملية التعليمية والأنشطة والمشاركة المجتمعية والصيانة.

وشهد الاجتماع عرض تشكيل المجلس الجديد، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، حيث قدم عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عرضا مفصلا لرؤية المجلس وخطة العمل خلال الفترة القادمة.

وأكد علام، أن رؤية المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تنطلق من حقيقة راسخة تتمثل في إيمان القيادة السياسية بأن التعليم حق أصيل لكل مواطن مصرى.

وقال إن المجلس يسعى إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقيادات التنفيذية إيماناً منه بأن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، وظهر ذلك من خلال الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية، لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموحات الجمهورية الجديدة، ويؤكد المجلس على ثقته في أهداف استراتيجية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالعملية التعليمية.

ويهدف مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بتشكيله الجديد أن يكون على قدر الثقة التى منحها لهم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يعمل على استقرار العملية التعليمية، وأن يقوم المجلس بدوره كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارة التعليمية بكافة مستوياتها ، وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، والعمل بجد على أرض الواقع داخل المدارس لحل مختلف المشاكل، وترسيخ مبدأ الشراكة بين مجالس الأمناء مع الإدارة المسئولة عن العملية التعليمية والمسئولين التنفيذيين، كما يسعى المجلس إلى تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أولياء الأمور الداعمين للعملية التعليمية ومنظومة التعليم الجديدة.

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ويهدف المجلس أيضاً إلى توعية الرأي العام بقيمة المناهج الدراسية الجديدة للصفوف الأولى. وتعريف الرأي العام بالأهداف التربوية لنظام الامتحانات الجديد، كما يسعى المجلس إلى إعادة الثقة بين الطالب ومعلمه داخل الفصل، وإعادة الثقة المفقودة بين الأسرة والمدرسة.



ويتولى المجلس إطلاق مبادرات من شأنها التعريف بالحقوق والواجبات لكل أطراف المنظومة التعليمية، وتحويل تلك المبادرات لتصبح بمثابة ميثاق عمل، سواء لأعضاء مجالس الأمناء، أو للمعلمين وأولياء الأمور، كما تهدف تلك المبادرات للتقريب بين أطراف العملية التعليمية على أرض الواقع.



وأكد "علام" على تكليف هيئة مكتب المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بتحليل الوضع الراهن بالنسبة لمجالس الأمناء على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية وحتى على مستوى المدارس، وبيان نقاط القوة لتعظيم الاستفادة منها، وبيان نقاط الضعف لمعالجتها.

وشدد " علام" على ضرورة التواصل مع أولياء الأمور من خارج تشكيلات مجالس الأمناء لمعرفة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، وأن يطلق المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين رقمين عبر تطبيق واتس آب لتلقي الشكاوى وحلها، مع إطلاق موقعا إلكترونيا يكون صوتا لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب، وينشر فعاليات وأنشطة مجالس الأمناء على مستوى الجمهورية، مع إطلاق صفحة رسمية عبر موقع فيس بوك للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين لتكون صوتا لأولياء الأمور.