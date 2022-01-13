شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون سيدة خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لمليون و483 ألف و211 منتفعة في عام 2021، من خلال الوحدات الصحية، والحملات التنشيطية وقوافل الصحة الإنجابية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قوافل الصحة الإنجابية الخدمية والتوعوية يتم تنفيذها لتحقيق نسب تغطية عالية في الوصول لجميع المنتفعات بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم الخدمة لـ 338 ألف و396 منتفعة من خلال 1530 قافلة صحة إنجابية، ولـ 901 ألف و537 منتفعة من خلال 3 حملات تنشيطية وتوعوية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى تقديم الخدمة لـ 243 ألف و278 منتفعة، منهم 80 ألف و732 منتفعة جديدة، من خلال نظام الطبيبة الزائرة، حيث يتم الاستعانة بأخصائيات واستشاريات نساء وتوليد، للعمل بعض الوقت بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

ولفت «عبدالغفار» أنه تم تدريب 7 آلاف و450 من الفرق الطبية بالمديريات والإدارات الصحية على تقديم خدمات تنظيم الأسرة، من خلال برامج تدريبية إكلينيكية وفنية متخصصة، وفقا لأحدث معايير منظمة الصحة العالمية، كما تم تدريب 1488 طبيب أخصائي نساء وتوليد، و1096 ممرضة بأقسام النساء والتوليد، ضمن برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة أو حال حدوث الإجهاض أثناء الولادة القيصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تدريب 842 طبيب نساء وولادة و1107 صيدلي بالقطاع الخاص على المعايير الحديثة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة حول وسائل تنظيم الأسرة، بالتعاون مع النقابات المعنية بالمحافظات، كما يتم تدريب أطباء الامتياز تخصص نساء وولادة، والممرضات بعيادات تنظيم الأسرة، أسوة بباقي التخصصات الطبية التي يتم تدريبهم عليها.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تم افتتاح 9 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، شملت 5 عيادات بالمستشفيات الجامعية، وشملت بنها، وبني سويف، وجنوب الوادي، فرعي أسوان وقنا، بجانب تخصيص وتجهيز حجرة منفصلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى قصر العيني، كما تم فتح عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و3 عيادات أخرى بمعهد القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

ولفت «عباس» إلى تطوير وتجديد 65 عيادة متنقلة تابعين لوزارة الصحة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، كما تم إمداد 479 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة، علاوة على 65 عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية" بوسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الفرق الطبية العاملة بها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي.

وتابع «عباس» أنه تم منح شعار الجودة "الوسام" لـ 407 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ليصل عدد العيادات المتميزة إلى 551 عيادة بمختلف المحافظات وتحفيز فرق العمل بهم، وذلك من خلال البرنامج الالكتروني لقياس جودة الخدمة، لافتًا إلى استمرار تفعيل دور الخط الساخن «احنا معاكي» على الرقم (08008880800) للرد على استفسارات المنتفعات ومقدمي الخدمة بواسطة نخبة من الأطباء الأخصائيين بقطاع تنظيم الأسرة.

وبخصوص الندوات التثقيفية والتوعوية، قال «عباس» إنه تم تنفيذ 835 ألف و 489 ندوة تثقيفية و15 مليون و842 ألف و193 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ولرفع الوعي الصحي للمجتمع، كما تم تنفيذ 944 لقاء جماهيريا و21677 ندوة إعلامية داخل وخارج الوحدات الصحية للتوعية بمفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل والتوعية بالمبادرات الرئاسية وبفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عباس» أنه تم تنفيذ 260 ألف و384 ندوة بنوادي المرأة، للتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية، وفيروس كورونا المستجد، كما تم إقامة 600 معرض مصغر لمنتجات نوادي المرأة أثناء القوافل والحملات التوعوية، لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجات المنتفعات، وفتح 1200 فصل محو أمية بنوادي المرأة بمحافظات الجمهورية، كما تم تدريب 202 ألف و506 سيدات على بعض الحرف الصغيرة والأشغال اليدوية للتدريب على المهارات الحياتية وخلق فرص اقتصادية، بهدف تمكين المرأة ودعم مشاركتها في اتخاذ القرار.