شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى مديرة برنامج الأغذية العالمى على هامش منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من السيدة "كورين فلتشر"، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، و"برافين اجوارال"، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة التابع للأمم المتحدة، على هامش مشاركتها بالدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والقائم بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تحقق من نجاح في تنفيذ مبادرة "بداية ديجيتال" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية لهم، للحد من تداعيات جائحة كورونا ، وإعداد شباب قادر على الالتحاق بسوق العمل المحلي أو الخارجي بطريقة شرعية.

من ناحيتها، رحّبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالسيدة كورين فلتشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، لمشاركتها والوفد المرافق لها، في منتدى شباب العالم، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية في عدد من البرامج خلال الفترة الماضية، كما ثمنت الجهد الكبير الذي يبذله أعضاء البرنامج في سبيل دعم تنفيذ برامج التنمية المختلفة في مصر.

وقالت وزيرة الهجرة إن ما تحقق في ضوء تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "بداية ديجيتال"، يعكس ذلك التعاون الثمر بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث شهدت المرحلة الأولى من المبادرة تخريج نحو 1000 شاب، من 18 محافظة حول الجمهورية في المرحلة العمرية بين 18 وحتى 45 سنة، حصلوا على حزم تدريبية مميزة تؤهلهم لسوق العمل الرقمي، في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وتحفيز طاقاتهم، باعتبارهم جزءا أصيلا من بناء الوطن.

وأضافت "مكرم" أنه تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية، لدعم جهود الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، في عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن محور التنمية المجتمعية بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق متصل، أعربت السيدة "كورين فلتشر"، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن سعادتها لمشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مشيدة بمستوى التنظيم المتميز للمنتدى في ظل تفشي جائحة كورونا، معتبرة أن تنظيم المنتدى في هذا التوقيت، يعد إنعكاسا لقدرة الدولة المصرية على استقبال الأحداث العالمية المهمة، مهنئة مصرعلى نجاح هذه النسخة من المنتدى، والتي تشهد حضورًا من عدة دول حول العالم.

وثمنت المديرة الإقليمية التعاون مع وزارة الهجرة وما تحقق من نتائج بالمرحلة الأولى من مبادرة "بداية ديجيتال"، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي قامت به مصر في مسار التنمية، والتي ركزت فيه على بناء الإنسان وتنمية قدراته، والتي تستهدفها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أوضحت ضرورة تعزيز تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية، والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية.

وقال السيد "برافين أجوارال"، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة التابع للأمم المتحدة: "إننا سعداء بتخريج 1000 شاب في المرحلة الأولى من مبادرة "بداية ديجيتال"، من 18 محافظة حول الجمهورية في المرحلة العمرية بين 18 وحتى 45 سنة، حصلوا على تأهيل للعمل الرقمي، وفقا لحاجة سوق العمل، ودعم الشباب، من خلال تقديم تعريف متكامل لأساسيات العمل الرقمي للمشاركين، في مهارات العرض والبيع واللغة الإنجليزية ومهارات التواصل، بالإضافة إلى محاضرات في ريادة الأعمال والتوظيف، قدمها عدد من خبراء التسويق وريادة الأعمال، لتدريب المشاركين على متطلبات سوق العمل".

وشهد الاجتماع الاتفاق على الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "بداية ديجيتال" لتنفيذ عدد من الحزم التدريبية، التي تساعد على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهني وخدمات التوظيف الإلكتروني للشباب المصري، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص، بما يتواكب وانطلاقة مصر خلال الجمهورية الجديدة.