شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة "مجلة نور" للأطفال تنتشر بمعاهد ومدارس الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية، زيارة لمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الكاتب عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير مجلة نور، شملت الزيارة عددا من المعاهد والمدارس والمؤسسات الطلابية بالمحافظة.

تضمنت القافلة عددا من الفعاليات والزيارات، فاستهلت القافلة رحلتها بزيارة للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد؛ حيث استقبل الوفد رئيس المنطقة الأزهرية الشيخ أحمد عبد العظيم، وعددا من رؤساء القطاعات بالمنطقة؛ وتضمنت الزيارة ترتيب عمل القافلة خلال فترة تواجدها في محافظة الوادي الجديد.

كما تضمنت الفعاليات زيارة بعض المناطق الأثرية التي تزخر بها محافظة الوادي الجديد، ومنها جبانة الفجوات وكنيسة السلام ومعبد هيبس وكنيسة العذراء ومتحف آثار الوادي الجديد، وعدد من المعالم الأزهرية بالمحافظة، وتم نشر الفعاليات على الصفحة الرسمية لمجلة نور علي الفيسبوك لتعريف الأطفال بها.

وقام الوفد بعمل ورش عمل ولقاءات بمدينتي الخارجة والداخلة، تضمنت تعريف الطلاب بمجلة نور للأطفال وما تحتويه من أبواب هادفة تعليمية للطفل في المرحلة العمرية من 8 سنوات حتى 18 سنة، وتبع ذلك اكتشاف المواهب والابتكارات التي قام بها طلاب المعاهد من إلقاء الشعر والإنشاد والرسم والقراءة وحضور بعض الطلاب الحائزين على الجوائز الدولية في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

كما تضمنت الفعاليات عقد مناقشات مفتوحة مع طلاب المرحلة الإعدادية حول كتاب "طاقة نور" وما استفاده الطلاب من الكتاب، وفي نهاية الزيارة تم توزيع مجلة نور على الطلبة، كما قام الوفد بزيارة مدرسة الأمل للصم والبكم بالوادي الجديد؛ حيث عرض الطلاب بعض المسرحيات الهادفة، وتم تعريفهم بأنشطة مجلة نور المختلفة.

وفي الختام، قام الوفد بزيارة مطرانية الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، بهدف تقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد لإخوتنا في الوطن وشركائنا؛ حيث كان في استقبال الوفد الأنبا أرسانيوس، والذي أشاد بالمجلة ومحتواها الذي يؤكد علي الأخوة الإنسانية ومعاني التعايش والسلام والإخاء والمساواة.