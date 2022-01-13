شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الشيخ الشحات محمد أنور فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 13 يناير ذكرى رحيل القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم فى العصر الحديث، والذى توفى في مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008.

فى السطور التالية، يقدم الخليج 365 عدد من المعلومات عن الشيخ الشحات محمد أنور فى ذكرى رحيله:

1- ولد الشيخ الشحات محمد أنور في 1 يوليو عام 1950 بقرية كفر الوزير التابعة لمحافظة الدقهلية.

2- تربى الشيخ الشحات محمد أنور فى كنف جده لوالدته بعد وفاة والده وهو فى عمر 3 أشهر.

3- حفظ الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم على يد خاله الشيخ حلمى مصطفى، ثم تعلم التجويد على يد الشيخ على سيد الفرارجى.

4- بدأ يقرأ القرآن الكريم أمام أقرانه فى كٌتاب القرية، حتى أطلق عليه أصدقاؤه وأهل القرية لقب "الشيخ الصغير".

5- تقدم للالتحاق بالإذاعة عام 1976 ولكن تم تأجيله والتحق بها وتم اعتماده قارئا بالإذاعة عام 1979.

6- سجل الشيخ الشحات محمد أنور القرآن الكريم مرتلًا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية.

7- للشيخ الشحات محمد أنور، 9 من الأبناء ورث منهم اثنان حسن التلاوة، وهما الشيخ محمود والشيخ أنور.

8- شارك الشيخ الشحات محمد أنور، فى إحياء شهر رمضان بعدد من دول العالم مثل "لبنان وإيران، ولندن ولوس أنجلوس والأرجنتين واسبانيا والنمسا وفرنسا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا والمالديف وجزر القمر وزائير والكاميرون".

9- فى عام 2001 فاز الشيخ الشحات محمد أنور بالمركز الأول في مسابقة الملك فيصل الدولية للقرآن الكريم.

10- توفى الشيخ الشحات محمد أنور فى مثل هذا اليوم 13 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 58 عاما.