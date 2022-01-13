للراغبين في أداء المناسك.. 6 خطوات لـ"إصدار تأشيرة العمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، 6 خطوات أمام الراغبين في أداء مناسك، لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها.
وقالت الوزارة: يمكن لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة من الدول المسموح القدوم منها، إصدار تأشيرة العمرة باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية السعودية.
2- استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
3- اختيار البرنامج المناسب له.
4- سداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية مثل السكن والنقل.
5- يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريح المغادرة والعودة.
6- التحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي:
(إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة - إصدار وثيقة تأمين طبي - الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية - حجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف).
ملحوظة:
سيتم تزويد المعتمر برقم مرجعي يمكنه من تقديم طلب تأشيرة العمرة من منصة خدمات التأشيرة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.