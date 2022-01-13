شكرا لقرائتكم خبر عن %96 من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على صلاحية المعديات النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على صلاحية المعديات النيلية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على صلاحية المعديات النيلية.

وأيد 96% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على صلاحية المعديات النيلية، بينما عارض 4% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على صلاحية المعديات النيلية.