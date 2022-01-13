شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه 11 نصيحة للطلاب لرفع التحصيل الدراسى.. أبرزها المذاكرة باكرا والان مع تفاصيل الخبر
1- الحرص على تناول الإفطار لإمداد المخ بالطاقة اللازمة للنشاط.
2- البداية بالمراجعة والمذاكرة باكرا، وذلك لأن قدرة العقل على الاستيعاب تكون أكثر.
3- تحديد ما يحتاج التركيز بدلاً من القيام بالعديد من الأشياء بنصف جهد.
4- وضع خطة للمذاكرة لتحقيق الإنجاز وقياسه.
5- أخذ الفواصل بدون ضغط كم المذاكرة.
6-استخدام أساليب شيقة للمذاكرة مثل عمل البطاقات الملونة، أو الخرائط الذهنية.
7- اعمل اختبارات لنفسك، وذلك لتحديد مدى القدرة الاستيعابية.
8- الاهتمام بأوقات الاسترخاء وممارسة الرياضة.
9- الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في الوقت المناسب في الصباح؛ يتيح الحصول على قوة حفظ جيدة، كما يجعل المزاج أفضل.
11- الحفاظ على الانتظام في تطبيق الخطوات السابقة.