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الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر للقضايا الأفريقية واحترام خصوصية كل دولة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً، مساء اليوم، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية،  في إطار فعاليات منتدي شباب العالم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في المحيط الإقليمي، حيث تناولت الأسئلة ملفات السودان وقضية سد النهضة ومكافحة الارهاب في أفريقيا، حيث أكد الـرئيس السيسي دعم مصر المتواصل لكافة القضايا الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تحترم خصوصية كل دولة، ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وداعمة لكل ما فيه الخير والسلام والبناء لكافة الأشقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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